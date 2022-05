Chi è Catia Franchi, sorella di Elisabetta Franchi e dama di Uomini e Donne? (Di lunedì 9 maggio 2022) Ecco chi è Catia Franchi, sorella della stilista Elisabetta e dama di Uomini e Donne: curiosità e vita privata Catia Franchi è la sorella della nota stilista e imprenditrice Elisabetta Franchi ed è una dama del parterre di Uomini e Donne Over. Vive a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna ed è madre di due figli Milos (37 anni) e Naomi Michelini (29 anni conosciuta per le voci sul presunto flirt con Tomaso Trussardi). Lavora presso la sua azienda di famiglia, poiché nutre una forte passione per la moda come lo dimostrano i suoi scatti sul suo profilo Instagram. ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 9 maggio 2022) Ecco chi èdella stilistadi: curiosità e vita privataè ladella nota stilista e imprenditriceed è unadel parterre diOver. Vive a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna ed è madre di due figli Milos (37 anni) e Naomi Michelini (29 anni conosciuta per le voci sul presunto flirt con Tomaso Trussardi). Lavora presso la sua azienda di famiglia, poiché nutre una forte passione per la moda come lo dimostrano i suoi scatti sul suo profilo Instagram. ...

Advertising

catia_t : RT @Lollobast: Quindi Zalensky accetterebbe di lasciare la Crimea alla Russia. La NATO dice no. Ora capite chi vuole la guerra? - catia_t : RT @erretti42: E così è chiaro chi vuole davvero la pace e chi invece si è iscritto alla guerra per procura, compreso quel pagliaccio di Sa… - catia_t : RT @SusyMethil: Il governo di Maduro ha imposto una tassa sulle transazioni in valuta straniera:chi vuol pagare in dollari,dovrà pagare di… - milapersiste : Il senso delle sorelle Franchi per il marketing - Dayne999 : @catia_1968 @Ade9515 @stanzaselvaggia A gennaio '20 io pure ho sottovalutato, ma non mi sentivo stocavolo dando del… -