Bonus moda 2022: cos'è, codici ateco e da quando fare la domanda all'Agenzia delle Entrate

Bonus moda 2022: tra le diverse agevolazioni il Governo ha previsto ed aggiornato anche quella relativa agli esercizi commerciali nel settore della moda. 

Dal Decreto Sostegni ter sono state aggiornate ed aumentate le risorse a disposizione per il 2022 per gli esercizi commerciale del settore della moda, portandole a 250 milioni e ha ampliato la platea di imprese potenziali beneficiarie. L'Agenzia delle Entrate con un comunicato ufficiale fa sapere che "al fine di sostenere le imprese attive nell'industria tessile e della moda, delle calzature e della ...

