Bonus edilizi: via libera alla quarta cessione ai correntisti (Di lunedì 9 maggio 2022) L'art. 29-bis del DL 17/2022 ha introdotto una nuova modifica alla disciplina della cessione dei crediti derivanti dai Bonus edilizi. Grazie a questa modifica è stata introdotta la possibilità di una quarta cessione da parte delle banche ai propri correntisti. Ripercorrendo l'iter relativo alle cessioni dei crediti derivanti dai Bonus edilizi ricordiamo che il decreto Mille Proroghe consente una prima cessione a favore di qualsiasi terzo cessionario e due ulteriori cessioni soltanto a favore di "soggetti vigilati". Con questa nuova modifica sarà possibile una quarta ed ultima cessione da parte delle banche a favore dei propri correntisti. Tale quarta ...

