Advertising

italiaserait : Ascolti Tv di ieri 8 maggio 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 8 maggio 2022: Access Prime Time e Preserale - Dosonliri7 : @ErikaIacono1 Bè vedendo gli ascolti di ieri non direi proprio?????? - KateSteele89 : RT @Federic01996: Don Massimo ha appena ricevuto la chiamata sugli ascolti di ieri sera... ESPLOSIVI 31.5% #donmatteo13 #AscoltiTv https://… - Scintilla0374 : Ho conati di vomito. Da ieri notte. Mi dite quanti ascolti fa Uomini e Donne così mi libero? Grazie. -

Ancoraal top per la Formula 1 su Sky Sport e TV8 ., domenica 8 maggio, il GP di Miami , in diretta dalle 21.30 su Sky Sport F1 , Sky Sport Uno e Sky Sport 4K , con la telecronaca di Carlo ...... anche la moglie di Niccolò Presta si è infatti scoperta positiva, come annunciatosui social, ... Come andranno glidi Made in Sud stasera Intanto, positivi al Covid a parte, segnaliamo ...Mara Venier ricorda la mamma, scomparsa alcuni anni fa: "Quando ti penso mi manca il respiro" Anche la conduttrice di Domenica In, come molti altri ...La conduttrice di Domenica In, tramite un gesto social, spedisce una frecciatina all'ex concorrente del GF Vip ...