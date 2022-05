17enne costretta a un “controllo casalingo” della verginità | genitori a processo

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 9 maggio 2022) Inon volevano fosse fidanzata con un ragazzo, più grande di lei e italiano. Per impedirle di frequentarlo la picchiavano e la condizionavano psicologicamente. La madre le avrebbe perfino fatto violenza, facendole una visita "ginecologica" in versione casalinga comeper verificare che non avesse perso la. Proprio per scongiurare questo pericolo avrebbero voluto mandare la figlia nel loro paese d'origine, il Marocco, per l'infibulazione.