Torino-Napoli- 0-1: i Partenopei vincono in extremis (Di domenica 8 maggio 2022) Ieri 7 Maggio nello Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 15:00 si è disputata la partita Torino-Napoli- valida per la 36 giornata di Serie A. I padroni di casa combattono ma non riescono a incidere con cinismo, anzi subiscono il pressing degli ospiti. Dopo lo scontro Izzo-Mertens viene concesso il penalty alla squadra azzurra. Insigne sbaglia e si fa parare il calcio di rigore dal portiere Albanese. Si ferma a quota sei la striscia positiva del Torino mentre il Napoli riesce a dare continuità ai propri risultati dopo l’affermazione sul Sassuolo chiudendo la pratica terzo posto. Torino-Napoli: formazioni e dove vederla Torino-Napoli-: formazioni ufficiali Torino (3-4-2-1): Berisha, Izzo, Bremer, Rodriguez, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 8 maggio 2022) Ieri 7 Maggio nello Stadio Olimpico Grandealle ore 15:00 si è disputata la partita- valida per la 36 giornata di Serie A. I padroni di casa combattono ma non riescono a incidere con cinismo, anzi subiscono il pressing degli ospiti. Dopo lo scontro Izzo-Mertens viene concesso il penalty alla squadra azzurra. Insigne sbaglia e si fa parare il calcio di rigore dal portiere Albanese. Si ferma a quota sei la striscia positiva delmentre ilriesce a dare continuità ai propri risultati dopo l’affermazione sul Sassuolo chiudendo la pratica terzo posto.: formazioni e dove vederla-: formazioni ufficiali(3-4-2-1): Berisha, Izzo, Bremer, Rodriguez, ...

Advertising

fattoquotidiano : Addizionali Irpef e tassa imbarco, rischio aumenti in 23 città tra cui Milano, Genova, Napoli, Torino e Palermo - pisto_gol : Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gl… - dronelaoc : @Valerio000j @RidTheRock @juventibus Infatti ad ogni partita c’è la concreta possibilità di perdere o di pareggiare… - AntoViscido : @arcobalena7 Praticamente quasi lo stesso tempo di Napoli - Torino in treno ?? - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Addizionali Irpef e tassa imbarco, rischio aumenti in 23 città tra cui Milano, Genova, Napoli, Torino e Palermo https:… -