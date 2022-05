Spezia-Atalanta- 1-3: la Dea sorride e fa tripletta (Di domenica 8 maggio 2022) Oggi 8 Maggio 2022 nello Stadio Alberto Picco alle ore 12:30 si è disputata la partita Spezia-Atalanta- valida per la 36 giornata di Serie A. La Dea inizia subito col piede giusto, mentre i padroni di casa ci mettono più del solito a carburare. Muriel trova subito il vantaggio, ma la risposta di Verde rimette tutto in pari. Alla fine della gara decidono i gol di Muriel, Djimsiti e Pasalic, mentre Boga è il protagonista suo malgrado di un palo clamoroso. I Liguri sono così arrivati alla quarta sconfitta di fila, mentre per la Dea si può ancora sognare per l’Europa. Spezia-Atalanta: formazioni e dove vederla Spezia-Atalanta-: formazioni ufficiali Spezia (4-3-3): Provedel, Amian, Erlic, Hristov, Nikolau, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Verde, Agudelo, Gyasi. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 8 maggio 2022) Oggi 8 Maggio 2022 nello Stadio Alberto Picco alle ore 12:30 si è disputata la partita- valida per la 36 giornata di Serie A. La Dea inizia subito col piede giusto, mentre i padroni di casa ci mettono più del solito a carburare. Muriel trova subito il vantaggio, ma la risposta di Verde rimette tutto in pari. Alla fine della gara decidono i gol di Muriel, Djimsiti e Pasalic, mentre Boga è il protagonista suo malgrado di un palo clamoroso. I Liguri sono così arrivati alla quarta sconfitta di fila, mentre per la Dea si può ancora sognare per l’Europa.: formazioni e dove vederla-: formazioni ufficiali(4-3-3): Provedel, Amian, Erlic, Hristov, Nikolau, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Verde, Agudelo, Gyasi. ...

