Rai | il simbolo delle Brigate Rosse nell’ascensore del Tg2 a Saxa Rubra | indaga la Digos

(Di domenica 8 maggio 2022) È stata una giornalista ad accorgersi per prima di quella stella a cinque punte: inciso nel panello d’acciaio di un ascensore della palazzina che ospita il TG2 dic’era il. È successo sabato 7 maggio negli studi televisivi romani della Rai: la cronista ha subito allertato i colleghi e, d’accordo con i vertici aziendali, l’episodio è stato denunciato ai poliziotti che svolgono servizio a, che hanno a loro volta avvisato lae la scientifica. Le forze dell’ordine hanno dunque avviato gli accertamenti e sono in corso tutti i rilievi nel luogo del ritrovamento del, la redazione del Tg2, il telegiornale del secondo canale del servizio pubblico che nei giorni ...

... inciso nel panello d'acciaio di un ascensore della palazzina che ospita il TG2 di Saxa Rubra c'era ildelle Brigate Rosse. È successo sabato 7 maggio negli studi televisivi romani della: ...