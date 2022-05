Nicola: «Pareggio giusto, salvarsi così sarebbe stato troppo facile» (Di domenica 8 maggio 2022) . Le parole del tecnico della Salernitana Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Cagliari. PRESTAZIONE – «Tutti noi vorremo arrivare a risolvere questo sogno che abbiamo, forse da fastidio prendere il gol allo scadere del tempo. Dobbiamo avere però la giusta obeitivvità a riconoscere che l’impegno era tosto: il Cagliari è una squadra dai valori e si gioca la salvezza come noi. L’abbiamo comunque gestita bene, incentrando di più il baricentro. Alla fine è arrivato un Pareggio, giusto, ma sarebbe stato troppo facile. Noi sappiamo che il nostro sogno si concluderà all’ultima partita e quindi bisogna staccare e prepararci bene. Continuiamo». OBIETTIVO – «Ogni avventura è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) . Le parole del tecnico della Salernitana Davide, allenatore della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Cagliari. PRESTAZIONE – «Tutti noi vorremo arrivare a risolvere questo sogno che abbiamo, forse da fastidio prendere il gol allo scadere del tempo. Dobbiamo avere però la giusta obeitivvità a riconoscere che l’impegno era tosto: il Cagliari è una squadra dai valori e si gioca la salvezza come noi. L’abbiamo comunque gestita bene, incentrando di più il baricentro. Alla fine è arrivato un, ma. Noi sappiamo che il nostro sogno si concluderà all’ultima partita e quindi bisogna staccare e prepararci bene. Continuiamo». OBIETTIVO – «Ogni avventura è ...

