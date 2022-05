Meloni: “Evviva gli alpini, orgoglio patriottico” (Di domenica 8 maggio 2022) ROMA – “Un abbraccio a tutti gli alpini d’Italia in occasione dell’adunata nazionale in corso a Rimini: in circa 80 mila prendono parte oggi alla grande ed emozionante sfilata conclusiva. Evviva gli alpini, orgoglio patriottico”. Lo afferma su Telegram la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 8 maggio 2022) ROMA – “Un abbraccio a tutti glid’Italia in occasione dell’adunata nazionale in corso a Rimini: in circa 80 mila prendono parte oggi alla grande ed emozionante sfilata conclusiva.gli”. Lo afferma su Telegram la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto). L'articolo L'Opinionista.

