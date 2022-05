I grandi display hanno i giorni contati? Forse no (Di domenica 8 maggio 2022) BMW sostiene che i grandi display di infotainment abbiano i giorni contati. Non tutti però la pensano allo stesso modo. Quale sarà il futuro dei grandi display? Magari non a tutti piacciono, ma senza dubbio i grandi display infotainment sono sempre più presenti nelle nuove auto, dai 10 pollici in su. Alcune case automobilistiche hanno Leggi su periodicodaily (Di domenica 8 maggio 2022) BMW sostiene che idi infotainment abbiano i. Non tutti però la pensano allo stesso modo. Quale sarà il futuro dei? Magari non a tutti piacciono, ma senza dubbio iinfotainment sono sempre più presenti nelle nuove auto, dai 10 pollici in su. Alcune case automobilistiche

Advertising

trebbs75 : @simplemal @gbrotiniyt Ottimo podcast. Condivido le vostre analisi. In particolare anche secondo me iPadOS i limiti… - CrisPncc : @krudotw Per non parlare del fatto che non l’hanno mai ottimizzata per display più grandi degli standard. - Fert_86 : RT @LadyStefy_: Dietro il display ci sono persone che tutti i giorni devono affrontare piccoli o grandi problemi che si sentono delusi, ama… - darkchocostrong : RT @LadyStefy_: Dietro il display ci sono persone che tutti i giorni devono affrontare piccoli o grandi problemi che si sentono delusi, ama… - Cattleya980 : RT @LadyStefy_: Dietro il display ci sono persone che tutti i giorni devono affrontare piccoli o grandi problemi che si sentono delusi, ama… -