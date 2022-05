GP Miami, Formula 1: Verstappen vince il duello con Leclerc (Di domenica 8 maggio 2022) È andato in archivio da pochi minuti il GP Miami di Formula 1. Il Circus automobilistico più importante e famoso del mondo ha fatto tappa, per la prima volta nella sua storia, nella città della Florida. Tanta l’attesa, soprattutto perché la pista era sconosciuta a tutti i piloti che hanno percorso le sue curve ed i rettilinei. La vittoria è andata a Max Verstappen su Red Bull: il campione del mondo olandese parte bene in griglia di partenza e nei primi giri della gara statunitense infila Charles Leclerc su Ferrari e prende il largo. Sembra una gara piuttosto tranquilla per il figlio d’arte, ma sul finire della corsa la Safety Car rimescola un po’ le carte azzerando il vantaggio di oltre sette secondi accumulato dal pilota dei Paesi Bassi. Il monegasco del Cavallino Rampante si riporta sotto, ma non risulta essere una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022) È andato in archivio da pochi minuti il GPdi1. Il Circus automobilistico più importante e famoso del mondo ha fatto tappa, per la prima volta nella sua storia, nella città della Florida. Tanta l’attesa, soprattutto perché la pista era sconosciuta a tutti i piloti che hanno percorso le sue curve ed i rettilinei. La vittoria è andata a Maxsu Red Bull: il campione del mondo olandese parte bene in griglia di partenza e nei primi giri della gara statunitense infila Charlessu Ferrari e prende il largo. Sembra una gara piuttosto tranquilla per il figlio d’arte, ma sul finire della corsa la Safety Car rimescola un po’ le carte azzerando il vantaggio di oltre sette secondi accumulato dal pilota dei Paesi Bassi. Il monegasco del Cavallino Rampante si riporta sotto, ma non risulta essere una ...

