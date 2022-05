F1, Daniel Ricciardo: “Mi è spiaciuto non raggiungere la Top10” (Di domenica 8 maggio 2022) Daniel Ricciardo esprime il proprio parere a poche ore dal Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale F1 2022. Il portacolori della McLaren scatterà dal 14mo posto della griglia alle spalle del tedesco Sebastian Vettel (Aston Martin). Il nativo di Perth ha commentato ai microfoni della propria formazione: “La sessione è iniziata bene con una buona Q1. Penso che abbiamo apportato dei buoni miglioramenti alla macchina. Quindi, è stato sicuramente meglio e mi sentivo come se fossimo in grado di entrare rapidamente. In Q2, purtroppo, non siamo riusciti a confermarci”. Il #3 del gruppo ha continuato dicendo: “Nella prima manche abbiamo perso molto tempo nel secondo settore, abbiamo provato a crescere nella Q2.Abbiamo avuto un problema che non ci ha permesso di raggiungere la Q3. Mi è spiaciuto non ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022)esprime il proprio parere a poche ore dal Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale F1 2022. Il portacolori della McLaren scatterà dal 14mo posto della griglia alle spalle del tedesco Sebastian Vettel (Aston Martin). Il nativo di Perth ha commentato ai microfoni della propria formazione: “La sessione è iniziata bene con una buona Q1. Penso che abbiamo apportato dei buoni miglioramenti alla macchina. Quindi, è stato sicuramente meglio e mi sentivo come se fossimo in grado di entrare rapidamente. In Q2, purtroppo, non siamo riusciti a confermarci”. Il #3 del gruppo ha continuato dicendo: “Nella prima manche abbiamo perso molto tempo nel secondo settore, abbiamo provato a crescere nella Q2.Abbiamo avuto un problema che non ci ha permesso dila Q3. Mi ènon ...

