Espulsione Ribery | l’attaccante salterà Empoli Salernitana

Advertising

serieAnews_com : ?? #SalernitanaCagliari si infiamma: il gol di #Verdi scatena il caos in panchina, doppia espulsione e rissa - TuttoFanta : ? #SALERNITANA: espulsione dalla panchina per #Ribery #fantacalcio #squalificati #SalernitanaCagliari -

... toccandogli lievemente il braccio alla notifica del provvedimento di. SQUALIFICA PER ...(Fiorentina) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) IMMOBILE Ciro (Lazio) TERZA SANZIONE...... Federico Fazio, che è squalificato dopo l'rimediata col Torino. Fuori anche l'altro ex Diego Perotti, che non ha recuperato, mentre ci sarà Gyomber. C'è invece Franck, così come ...Si scatena il parapiglia dopo la rete di Verdi in Salernitana-Cagliari: espulsi Ribery e Radunovic, confusione a bordo campo ...Rosso per Ribery al 70' di Salernitana-Cagliari. Dopo la rete dei granata, la panchina ha esultato vicino ai calciatori rossoblù intenti a scaldarsi, accendendo così una rissa. Espulsione per il ...