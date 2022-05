Donna uccisa in casa a Udine. Fermato un vicino di casa (Di domenica 8 maggio 2022) Un vicino di casa di Lauretta Toffoli, la Donna di 74 anni trovata morta ieri nel suo appartamento a Udine, è stato Fermato dalla Polizia. Si tratta di un 40enne, residente nello stesso palazzo. Ieri in tarda mattinata era stato arrestato dalle Volanti per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al momento e stato condotto in carcere. Nel novembre del 2019 la Donna era stata aggredita dal figlio, che l’aveva accoltellata all’addome. L’uomo aveva poi chiamato il 112 ed era stato immediatamente arrestato con l’accusa di tentativo di omicidio. un anno dopo venne assolto perché dichiarato incapace di intendere e di volere Leggi su udine20 (Di domenica 8 maggio 2022) Undidi Lauretta Toffoli, ladi 74 anni trovata morta ieri nel suo appartamento a, è statodalla Polizia. Si tratta di un 40enne, residente nello stesso palazzo. Ieri in tarda mattinata era stato arrestato dalle Volanti per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al momento e stato condotto in carcere. Nel novembre del 2019 laera stata aggredita dal figlio, che l’aveva accoltellata all’addome. L’uomo aveva poi chiamato il 112 ed era stato immediatamente arrestato con l’accusa di tentativo di omicidio. un anno dopo venne assolto perché dichiarato incapace di intendere e di volere

