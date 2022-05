Bergonzi: «Intervento di Barella in Inter Empoli? Per me era fallo netto» (Di domenica 8 maggio 2022) L’ex arbitro Bergonzi ha analizzato l’Intervento di Barella in Inter-Empoli: fallo netto del centrocampista nerazzurro. Le sue parole Intervenuti a Tutti Convocati, su Radio 24, l’arbitro Bergonzi ha parlato così dell’episodio di Barella in Inter-Empoli: «fallo di Barella in Inter-Empoli? E’ vero che deve essere sempre l’arbitro di campo a giudicare sull’entità di un contatto, anche in base al metro utilizzato in quella partita, ma per me è un fallo nettissimo e il VAR doveva Intervenire». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) L’ex arbitroha analizzato l’diindel centrocampista nerazzurro. Le sue parolevenuti a Tutti Convocati, su Radio 24, l’arbitroha parlato così dell’episodio diin: «diin? E’ vero che deve essere sempre l’arbitro di campo a giudicare sull’entità di un contatto, anche in base al metro utilizzato in quella partita, ma per me è unnettissimo e il VAR dovevavenire». L'articolo proviene da Calcio News 24.

