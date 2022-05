Ucraina, l’eroismo di una 15enne: ferita, guida per 30 km (attraverso le mine) per salvare due persone (Di sabato 7 maggio 2022) Le hanno sparato ed è rimasta ferita a entrambe le ginocchia, ma lei è salita in macchina e ha guidato oltre 30 km attraverso una strada minata, per portare in salvo due uomini. È il gesto eroico compiuto da una ragazza di 15 anni a Popasna, nella regione del Luhansk in Ucraina, che in questi giorni è sotto pesante attacco russo. Distesa sul lettino di un ospedale, provata ma finalmente in salvo, la giovane ha raccontato la sua storia alla telecamera di un giornalista ucraino e il video condiviso su Youtube è subito diventato virale. Secondo i media ucraini, la ragazza non solo è riuscita a evitare le mine che si trovano sulla strada per Bakhmut posizionate dai russi, ma è sopravvisuta anche quando i militari hanno aperto il fuoco sulla sua auto. «Avevo urgente bisogno di aiuto per non perdere troppo ... Leggi su blog.libero (Di sabato 7 maggio 2022) Le hanno sparato ed è rimastaa entrambe le ginocchia, ma lei è salita in macchina e hato oltre 30 kmuna strada minata, per portare in salvo due uomini. È il gesto eroico compiuto da una ragazza di 15 anni a Popasna, nella regione del Luhansk in, che in questi giorni è sotto pesante attacco russo. Distesa sul lettino di un ospedale, provata ma finalmente in salvo, la giovane ha raccontato la sua storia alla telecamera di un giornalista ucraino e il video condiviso su Youtube è subito diventato virale. Secondo i media ucraini, la ragazza non solo è riuscita a evitare leche si trovano sulla strada per Bakhmut posizionate dai russi, ma è sopravvisuta anche quando i militari hanno aperto il fuoco sulla sua auto. «Avevo urgente bisogno di aiuto per non perdere troppo ...

Advertising

VedeleAngela : Il cantante Grigory Leps ha visitato i nostri soldati in ospedale che hanno partecipato a un'operazione speciale in… - Pakyto100 : @ilfattoblog Tra 1 anno ci ricorderemo solo dell'eroismo del btg Azov che per 3 mesi costrinse migliaia di orchi e… - camillobosco_ : L'eroismo di una quindicenne ucraina - XiaoUshanka : @claudiovelardi Dai l'esempio di eroismo: prendi armi e bagagli e con i tuoi soldi parti per l'Ucraina. Se battersi… - ilmaio23 : @Primahyadum @DanieleMeloni80 L'Ucraina è un 'paesucolo' grande come Francia e Italia insieme, con 44 milioni di pe… -