Sassuolo-Udinese | Cioffi | “Bravi i ragazzi a non snaturarsi”

Leggi su sportface

(Di sabato 7 maggio 2022) “Isono stati, soprattutto coloro che sono entrati che hanno cambiato la partita. Quando trovi un’identità e sicurezze di gioco è giusto crederci fino alla fine. Abbiamo giocato il nostro calcio e non ci siamo snaturati. Credo che il pareggio sia giusto, un punto che non sazia la voglia di vincere, ma che ci fa avanzare in classifica”. Parla così ai microfoni di Dazn il tecnico dell’Gabriele, reduce dal pareggio per 1-1 del Mapei Stadium contro il. “Paragone con Guidolin? Mi fa piacere, ma ne riparleremo quando avrò dieci anni di carriera. Sono stato bravo e fortunato ad ottenere questi risultati da quando sono arrivato”. SportFace.