Quarta dose | Gismondo | “Booster in autunno? Con vaccini aggiornati”

"Rimango ferma sull'idea" che, sul fronte vaccinazioni anti-Covid, "bisogna aspettare settembre, con i nuovi vaccini che coprono contro le varianti" di Sars-CoV-2 oggi circolanti e che l'Agenzia europea del farmaco Ema ha definito prioritario avere al massimo entro settembre. Così all'Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, dopo che il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha prospettato la possibilità di un Booster esteso in autunno con vaccini aggiornati. Quando arriveranno, si potrà "offrire alla popolazione la possibilità di farli con una raccomandazione a particolari categorie: le stesse dell'antinfluenzale", quindi "una raccomandazione ...

