La Cremonese di Braida soffia la A a Silvio (Di sabato 7 maggio 2022) di Mariachiara Rossi Il sogno della Cremonese ha preso definitivamente forma nella serata di ieri e si è trasformato in solida realtà: la squadra lombarda, a 26 anni di distanza, ritorna in A e timbra ... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) di Mariachiara Rossi Il sogno dellaha preso definitivamente forma nella serata di ieri e si è trasformato in solida realtà: la squadra lombarda, a 26 anni di distanza, ritorna in A e timbra ...

Advertising

cmdotcom : L'asse #Coda-#Strefezza, le intuizioni dell'immortale #Braida: così #Lecce e #Cremonese hanno riconquistato la… - MarcoTroiano8 : RT @CilentoRossone1: Un pizzico di rossonero anche nella promozione in Serie A della #Cremonese ???? Ariedo #Braida, vecchia icona degli an… - infoitsport : L'asse Coda-Strefezza, le intuizioni dell'immortale Braida: così Lecce e Cremonese hanno riconquistato la A - evivanco7 : RT @MemoriesMilan: Enormi,grandissimi complimenti alla #cremonese. Bentornati in A Ma sopratutto una gioia infinita per il Nostro Ariedo #b… - BigROM71289687 : RT @NicoSchira: #Lecce e #Cremonese (grigiorossi ritornano nell'Olimpo del calcio italiano dopo 26 anni) promosse a braccetto in #SerieA. C… -