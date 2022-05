Kiev | nave da sbarco russa distrutta nel Mar Nero

(Di sabato 7 maggio 2022) Unadi classe Serna, imbarcazione dacon sistema a cavità aerea costruita per la Marinasarebbe stata colpita eda unità ucraine nelle acque del Mar, vicino all'...

Advertising

TgLa7 : #Ucraina: 'Fregata russa sta bruciando, colpita da un razzo ucraino'. Stato maggiore #Kiev, 'Mosca ha perso una nave' - repubblica : RT @eziomauro: Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Kiev: distrutta nave russa - la Repubblica - SLN_Magazine : Kiev: 'Nave da guerra russa in fiamme al largo di Odessa'. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - eziomauro : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Kiev: distrutta nave russa - la Repubblica - Tranviereincaz1 : RT @lanf64: #Russianinvasion. #Ucraina, #Kiev dichiara di aver distrutto una nave da sbarco russa nel Mar Nero. Un'altra in meno. #Russi… -

Unarussa di classe Serna, imbarcazione da sbarco con sistema a cavità aerea costruita per la ... Lo scrive l'Ukrainska Pravda riportando i messaggi social del Comando operativo Sud di, dell'...Si trattava di unada sbarco di circa 100 metri senza la quale è quasi impossibile progettare ... E questo elemento è importantissimo per gli equilibri militari fra Mosca e. A Odessa, infatti, ...L'ONU chiede di riaprire i porti ucraini per evitare una carestia mondiale. Anche oggi sono stati evacuati circa 50 civili dall'acciaieria Azovstal. Centinaia di milioni di dollari in armi e una legge ...Ucraina, Kiev mostra video di una nave russa affondata dal drone Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...