In un cantiere operai irregolari con reddito di cittadinanza: multa e denuncia al proprietario stabile (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – operai 'in nero' e anche percettori del reddito di cittadinanza. Li hanno scoperti i carabinieri della stazione di Qualiano (Napoli) e del Nucleo Operativo del Comando Gruppo per la Tutela del Lavoro di Napoli in un cantiere edile per la ristrutturazione di un immobile Gli operai, tuti irregolari, erano sei: di questi 4 percepivano anche il reddito di cittadinanza. I militari hanno elevato 30mila euro di sanzioni amministrative e denunciato in stato di libertà il proprietario dell'immobile che, tra l'altro, aveva commesso degli abusi edilizi rispetto al progetto autorizzato dal comune. Le attività sono state momentaneamente sospese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

