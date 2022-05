Giro d’Italia 2022, un Vincenzo Nibali così a cronometro non si vedeva dal 2019. Serve attendere le montagne per le reali ambizioni (Di sabato 7 maggio 2022) Vincenzo Nibali ha destato ottime sensazioni nella cronometro di Budapest, seconda tappa del Giro d’Italia 2022. Lo Squalo ha interpretato in maniera brillante i 9,2 km nella capitale ungherese, tenendo un buon ritmo nella prima parte pianeggiante e poi risultando particolarmente brillante lungo i 1300 metri in salita che conducevano all’arrivo. Risposta positiva da parte del siciliano, che infatti ha chiuso in 12ma posizione a 19 secondi di ritardo da Simon Yates, pagando soltanto 14” da uno specialista come l’olandese Tom Dumoulin e soltanto un secondo dall’accreditato portoghese Joao Almeida. Il 37enne è riuscito a fare meglio di Richie Porte (3”), Romain Bardet (5”), Pello Bilbao (7”), Richard Carapaz (9”), Mikel Landa (14”) e Miguel Angel Lopez (23”), suo compagno di squadra alla ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022)ha destato ottime sensazioni nelladi Budapest, seconda tappa del. Lo Squalo ha interpretato in maniera brillante i 9,2 km nella capitale ungherese, tenendo un buon ritmo nella prima parte pianeggiante e poi risultando particolarmente brillante lungo i 1300 metri in salita che conducevano all’arrivo. Risposta positiva da parte del siciliano, che infatti ha chiuso in 12ma posizione a 19 secondi di ritardo da Simon Yates, pagando soltanto 14” da uno specialista come l’olandese Tom Dumoulin e soltanto un secondo dall’accreditato portoghese Joao Almeida. Il 37enne è riuscito a fare meglio di Richie Porte (3”), Romain Bardet (5”), Pello Bilbao (7”), Richard Carapaz (9”), Mikel Landa (14”) e Miguel Angel Lopez (23”), suo compagno di squadra alla ...

