F1, Carlos Sainz sbatte contro il muro a Miami. Ferrari distrutta, che errore nelle prove libere (Di sabato 7 maggio 2022) Carlos Sainz è andato a sbattere violentemente contro il muro nel corso delle prove libere 2 del GP di Miami 2022, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul nuovissimo tracciato cittadino della località statunitense. Il pilota della Ferrari, che era già incappato in un testacoda nella prima sessione, ha commesso un gravissimo errore: in uscita dalla curva 13 ha perso il controllo della monoposto, si è girato ed è finito contro il muro con la fiancata sinistra della monoposto. Il danno è rimarchevole, i meccanici del Cavallino Rampante saranno chiamati a qualche ora di straordinario per riparare il mezzo in vista delle qualifiche di domani.

