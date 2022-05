Covid, i dati: 40.522 i nuovi contagi e 113 vittime. Tasso di positività al 13,2% (Di sabato 7 maggio 2022) Sono 40.522 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 43.947. Le vittime sono invece 113, rispetto a ieri 12 in meno. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati sono 305.563, mentre ieri erano stati 302.406. Il Tasso di positività è al 13,2%, in calo rispetto al 14,5% di ieri. Sono 355 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.815, ovvero 349 in meno rispetto a ieri. Sono 1.131.364 le persone attualmente positive al Covid, 15.021 in meno nelle ultime 24 ore: il totale degli italiani contagiati dall’inizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Sono 40.522 idaregistrati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 43.947. Lesono invece 113, rispetto a ieri 12 in meno. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati sono 305.563, mentre ieri erano stati 302.406. Ildiè al 13,2%, in calo rispetto al 14,5% di ieri. Sono 355 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.815, ovvero 349 in meno rispetto a ieri. Sono 1.131.364 le persone attualmente positive al, 15.021 in meno nelle ultime 24 ore: il totale degli italianiati dall’inizio ...

