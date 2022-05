(Di sabato 7 maggio 2022) La paura è ormai alle spalle ed il peggio sembra essere ormai passato.sta meglio e prosegue il suodopo la terribile caduta nell’ultima Liegi-Bastone-Liegi. Il campione del mondo era uno dei corridori coinvolti nella maxi caduta a 60 chilometri dal traguardo ed il francese è caduto in un fosso a bordo della, sbattendo anche contro un albero. Il corridore della Quick-Step Alpha Vinyl è stato trasportato in ospedale, riportando la frattura di due costole e della scapola ed anche un emopneumotorace. Sono passate delle settimane da quella caduta ed ora è lo stessocon un messaggio sulla sua pagina Instagram a rassicurare il mondo del: “Dopo qualche giorno con la mia famiglia, ho piacere di aggiornarvi sulla mia attuale situazione. Il ...

Pesanti anche le assenze di Sonny Colbrelli, Alaphilippe, Davide Ballerini, Oliver Naesen e ... "Il fatto di cronaca che ha allarmato maggiormente opinione pubblica e mondo del è stato ... Ciclismo, Julian Alaphilippe: "Il recupero procede bene, non vedo l'ora di vedermi di nuovo in strada" El ciclista francés Julian Alaphilippe, doble campeón del mundo en ruta, anunció este sábado que su recuperación avanza bien ...