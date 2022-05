AL VIA DEL MARE VINCE IL LECCE, CHE CONQUISTA COSÌ LA SERIE A (Di sabato 7 maggio 2022) LECCE – PORDENONE 1-0 GOL: 2? st Majer. LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey (20? st Calabresi), Lucioni, Tuia, Gallo; Majer (20? st Helgason), Hjulmand, Gargiulo (37? st Björkengren); Strefezza (44? st Ragusa), Coda, Di Mariano (44? st Rodriguez). A disp.: Bleve, Plizzari, Blin, Barreca, Dermaku, Asencio. All. Baroni PORDENONE (4-3-1-2): Fasolino; Valietti (27? st Onisa), Bassoli, Sabbione, Dalle Mura (1? st Perri); Zammarini, Torrasi (35? st Gavazzi), Lovisa; Cambiaghi; Butic (11? st Secli), Candellone (11? st Mensah). A disp.: Bindi, Perisan, Deli, Pellegrini, Biondi, Andreoni. All. Tedino ARBITRO: Piccinini di Forlì, assistenti Nuzzi di Valdarno e Cipriani di Empoli. Quarto ufficiale Carrione di CastellamMARE di Stabia. Var: Di Paolo di Avezzana. Avar: Di Monte di Chieti. NOTE: ammoniti Majer, Strefezza e Calabresi. Angoli ... Leggi su udine20 (Di sabato 7 maggio 2022)– PORDENONE 1-0 GOL: 2? st Majer.(4-3-3): Gabriel; Gendrey (20? st Calabresi), Lucioni, Tuia, Gallo; Majer (20? st Helgason), Hjulmand, Gargiulo (37? st Björkengren); Strefezza (44? st Ragusa), Coda, Di Mariano (44? st Rodriguez). A disp.: Bleve, Plizzari, Blin, Barreca, Dermaku, Asencio. All. Baroni PORDENONE (4-3-1-2): Fasolino; Valietti (27? st Onisa), Bassoli, Sabbione, Dalle Mura (1? st Perri); Zammarini, Torrasi (35? st Gavazzi), Lovisa; Cambiaghi; Butic (11? st Secli), Candellone (11? st Mensah). A disp.: Bindi, Perisan, Deli, Pellegrini, Biondi, Andreoni. All. Tedino ARBITRO: Piccinini di Forlì, assistenti Nuzzi di Valdarno e Cipriani di Empoli. Quarto ufficiale Carrione di Castellamdi Stabia. Var: Di Paolo di Avezzana. Avar: Di Monte di Chieti. NOTE: ammoniti Majer, Strefezza e Calabresi. Angoli ...

