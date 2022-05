Zelensky apre ad accordo di pace rinunciando alla Crimea | Russi devono tornare ai confini pre 24 febbraio Fregata russa in fiamme nel mar Nero

(Di venerdì 6 maggio 2022) Si tentano nuove evacuazioni da Azovstal. Brigata Azov: "Isparano sui civili evacuati". Capoa Unita a Kherson: "Siamo qui per rimanere per sempre". Peskov: "Polonia minaccia la nostra integrità territoriale". Repubbliche del Donbass nominano ambasciatori a Mosca

Advertising

OttobreInfo : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, #Zelensky apre a #pace con la #Russia, senza la restituzione della #Crimea. Tutti gli aggiornamenti live sul sit… - News24_it : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Zelensky apre a pace coi russi senza restituzione Crimea. Kiev:… - la… - MarcoSporticx : RT @MediasetTgcom24: Zelensky apre a accordo di pace con i russi senza restituzione della Crimea #ucraina #russia #guerra #kiev #usa #nato… - sole24ore : ?? #Ucraina, #Zelensky apre a #pace con la #Russia, senza la restituzione della #Crimea. Tutti gli aggiornamenti liv… - Moonsha72460823 : Guerra Russia-Ucraina, Zelensky apre a un accordo di pace con Mosca senza la restituzione della Crimea. Kiev: “Freg… -

TGCOM

16.21ad accordo di pace senza la restituzione della Crimea L'Ucraina sarebbe disposta ad accettare un accordo di pace di compromesso con la Russia se le forze di Mosca si ritirassero "...Putin, ieri, in un colloquio con il premier israeliano Bennett, si è scusato per le recenti affermazioni del ministro Sergey Lavrov che in un'intervista a Rete 4 ha detto cheha origini ... Ucraina, Zelensky apre a pace con Mosca senza la restituzione della Crimea Per il presidente ucraino, «gli americani sono persone sincere, di mentalità aperta». «Abbiamo valori comuni», ha detto. Per Bush, «è stato un onore di trascorrere alcuni minuti parlando con Zelensky, ...L’Ucraina sarebbe disposta ad accettare un accordo di pace di compromesso con la Russia se le forze di Mosca si ritirassero «sulle posizioni del 23 febbraio». Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelen ...