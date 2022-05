Van der Poel brucia Girmay ed in rosa, è lui il re sul traguardo di Visegrad (Di venerdì 6 maggio 2022) Mathieu Van der Poel è la prima maglia rosa del Giro d'Italia 2022. Sul traguardo in salita di Visegrad (salita di 5,1 km, pendenza media al 5% e massima all'8%) l'olandese della Alpecin riesce a ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 6 maggio 2022) Mathieu Van derè la prima magliadel Giro d'Italia 2022. Sulin salita di(salita di 5,1 km, pendenza media al 5% e massima all'8%) l'olandese della Alpecin riesce a ...

