Ucraina | Kiev apre su Crimea | Priorità è fine guerra

Kiev, 6 mag. (Adnkronos) - La Priorità di Kiev è finire la guerra e far ritirare i russi almeno alla situazione precedente all'invasione del 24 febbraio. A spiegarlo è Andriy Yermak, capo dell'ufficio della presidenza Ucraina, secondo il quale lo status della Crimea occupata e delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk potrebbe essere discusso direttamente dai presidenti ucraino Volodymyr Zelensky e russo Vladimir Putin. "Oggi l'obiettivo prioritario è finire la guerra e far ritirare le truppe russe almeno ai confini del 23 febbraio. Cadlr (Luhansk e Donetsk, ndr) e Crimea sono due questioni impegnative, che devono essere discusse dai due presidenti. Il presidente dell'Ucraina è pronto a farlo", ha detto Yermak in ...

