Piazza Affari in rosso | male le banche

(Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Chiusura di settimana in calo per le borse europee che, nonostante un recupero a metà seduta, hanno risentito dell'avvio negativo di Wall Street. Il connubio rallentamento dell'economia e inflazione, unito all'invasione russa dell'Ucraina, continua a penalizzare le borse sulle due sponde dell'Atlantico. Il day-after la peggiore seduta da inizio anno per Wall Street, l'attenzione degli operatori è stata monopolizzata dai numeri relativi il saldo delle buste paga nei settori non agricoli (non-farm payrolls) ed il tasso di disoccupazione Usa: il primo dato, stimato a +390 mila unità, si è attestato a 428 mila mentre il secondo, visto in ulteriore contrazione al 3,5%, si è confermato al 3,6%. Sul nostro Ftse Mib, che ha terminato in calo dell'1,2% a 23.475,72 punti, tra le poche performance positive troviamo quelle di Stellantis (+3,25%), di Saipem (+1,07%) e di Eni ...

