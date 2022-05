Maltempo: Eolie isolate a causa del forte vento di scirocco (Di venerdì 6 maggio 2022) Da ieri pomeriggio le Eolie sono isolate a causa del forte vento di scirocco che spazza l'arcipelago da sud - est con raffiche che hanno raggiunto anche i 50 chilometri orari. Aliscafi e navi hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022) Da ieri pomeriggio lesonodeldiche spazza l'arcipelago da sud - est con raffiche che hanno raggiunto anche i 50 chilometri orari. Aliscafi e navi hanno ...

