La picchiano per un complimento: il pestaggio davanti ai passanti ma nessuno interviene (Di venerdì 6 maggio 2022) La Polizia di Stato di Cagliari ha denunciato due ragazze minorenni e una 21enne, residenti nell'hinterland di Cagliari, per aver picchiato una studentessa 20enne, di Cagliari, la sera del 9 febbraio scorso, di fronte alla stazione dei pullman...

