La Guida agli Extravergini 2022 torna per far conoscere oli, uomini e territori (Di venerdì 6 maggio 2022) La Guida agli Extravergini 2022, a cura di Slow Food Italia, ha fatto il suo debutto in società a Firenze a Palazzo Vecchio. Una sede prestigiosa per una Guida che «con il passare degli anni – sottolinea Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia –, si è imposta all'attenzione del pubblico e degli olivicoltori diventando uno strumento indispensabile per i consumatori che vogliono districarsi nel complesso e articolato mondo dell'olio, un prodotto così importante e così quotidiano e per le aziende produttrici di extravergine d'oliva buono, pulito e giusto, che possono così farsi conoscere e costruire un necessario dialogo tra loro e con gli acquirenti». La nuova edizione si può acquistare sul sito di Slow Food Editore. I numeri della Guida Giunta alla sua 23esima ...

