I disastri naturali aumentano sempre di più: è allarme! Cosa ci aspetta

Le stime sono preoccupanti perché si parla di circa 560 disastri ambientali che il nostro pianeta dovrà affrontare entro il 2030. I dati sono stati pubblicati dall'Ufficio per la riduzione dei disastri e sono preoccupanti. La previsione stima che questi eventi colpiranno soprattutto l'Asia, ma nemmeno il resto del mondo sarà esente da catastrofi naturali.

disastri ambientali dei prossimi anni – curiosauro.it

disastri annunciati

È il Global Assessment Report 2022 dell'ONU a lanciare l'allarme, prevedendo disastri climatici sempre più violenti devastare il nostro pianeta entro i prossimi 8 anni. Secondo l'organizzazione intergovernativa, il rapido aumento della frequenza dei cataclismi può essere attribuito al cambiamento climatico e all'inadeguata gestione del rischio.

