F1 su TV8, orari qualifiche e gara GP Miami 2022: quando vederle in chiaro, programma 7-8 maggio (Di venerdì 6 maggio 2022) Cresce l’attesa dei tifosi per il Gran Premio di Formula 1 in programma domenica sera. I piloti del circus si sfideranno sull’inedito circuito di Miami, sede del quinto atto del Mondiale e scenario di una gara che si preannuncia infuocata dal primo all’ultimo giro. Il monegasco della Ferrari Charles Leclerc vuole rimediare al brutto errore commesso a Imola e rafforzare al contempo la sua leadership in classifica, mentre Max Verstappen deve proseguire nella sua rimonta nel confronto diretto con l’acerrimo rivale. Occhi puntati anche su Lewis Hamilton, uscito con le ossa rotte dal GP dell’Emilia Romagna. LIVE F1, GP Miami 2022 in DIRETTA: si corre di sera, orari precisi. Ferrari con un nuovo motore per Leclerc Scopriamo nel dettaglio la programmazione televisiva in ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Cresce l’attesa dei tifosi per il Gran Premio di Formula 1 indomenica sera. I piloti del circus si sfideranno sull’inedito circuito di, sede del quinto atto del Mondiale e scenario di unache si preannuncia infuocata dal primo all’ultimo giro. Il monegasco della Ferrari Charles Leclerc vuole rimediare al brutto errore commesso a Imola e rafforzare al contempo la sua leadership in classifica, mentre Max Verstappen deve proseguire nella sua rimonta nel confronto diretto con l’acerrimo rivale. Occhi puntati anche su Lewis Hamilton, uscito con le ossa rotte dal GP dell’Emilia Romagna. LIVE F1, GPin DIRETTA: si corre di sera,precisi. Ferrari con un nuovo motore per Leclerc Scopriamo nel dettaglio lazione televisiva in ...

Advertising

zazoomblog : F1 oggi GP Miami 2022: orari prove libere tv streaming programma TV8 e Sky - #Miami #2022: #orari #prove #libere - gponedotcom : Grande attesa per questa prima volta della F1 in Florida: ecco tutta la programmazione del weekend in diretta sulla… - zazoomblog : F1 oggi GP Miami 2022: orari prove libere tv streaming programma Sky e TV8 - #Miami #2022: #orari #prove #libere - MaxFormulaOne : ???? Orari del weekend - GP Miami ???? Seguici su - infoitsport : F1, gli orari del Gp di Miami 2022: diretta Sky e differita Tv8 -