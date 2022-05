Davide Ancelotti | «Io e papà ci siamo commossi | mercoledì era il compleanno di mamma»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 maggio 2022) La Gazzetta si sofferma sul commosso e commovente abbraccio a fine partita tra Carloe il figlio. Quando Orsato ha fischiato la fine di Real-City, Carlo esi sono abbracciati. Stretti. A lungo. E tanto al padre come al figlio si sono inumiditi gli occhi. Non per l’impresa compiuta, ma per un legame che si è spezzato prematuramente e cheè riaffiorato con tutta la sua forza famigliare: «Sì, citutti e due per un tema personale e famigliare – ha raccontato–. Per noi era una data molto speciale, era ildi mia madre ed è stato un finale assai emozionante per entrambi». Luisa Gibellini, prima moglie di Carlo e madre di, portata via da una ...