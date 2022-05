Benevento | la figuraccia è completa | vince la Spal | giallorossi settimi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Finale peggiore non poteva esserci. Doveva essere la notte delle risposte, invece è stata la serata dell’ennesimache costa una posizione in classifica. Sperava nel terzo o quarto posto il, invece la sconfitta con lavale il sorpasso dell’Ascoli e il settimo posto finale. Posizione che obbligherà ia giocarsi il turno preliminare play off fuori casa proprio contro i bianconeri di Sottil e con l’obbligo dire. Il modo peggiore per chiudere la stagione: una brutta prestazione, squadra senza idee e con la panchina di Fabio Caserta che torna a tremare in maniera pericolosa. Meritati i fischi finali, con la squadra sotto la curva in segno di “redenzione”. La partita – Cambia uomini non modulo Fabio Caserta ...