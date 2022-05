Amici 21, decisa la data della finale: ecco quando andrà in onda (Di venerdì 6 maggio 2022) Si sta avvicinando sempre di più la finale di Amici 21. Il famoso talent show di Maria De Filippi che ha visto sfidarsi cantanti e ballerini ogni sabato sera in prima serata su Canale 5. Da pochi giorni si è registrata l’ottava puntata che andrà in onda domani sera, sabato 7 Maggio alle 21.15. QUI potete leggere in anteprima i nomi dei ragazzi che hanno avuto accesso alla fase finale del programma. I finalisti del talent gareggeranno per contendersi il montepremi finale. Lo show sta volgendo ormai al suo termine, infatti quella che vedremo domani sarà proprio la semifinale. Dunque a breve scopriremo chi tra di loro vincerà l’ambito premio che l’anno scorso è stato vinto da Giulia Stabile. Di pochi istanti fa è la notizia che riguarda proprio la puntata ... Leggi su isaechia (Di venerdì 6 maggio 2022) Si sta avvicinando sempre di più ladi21. Il famoso talent show di Maria De Filippi che ha visto sfidarsi cantanti e ballerini ogni sabato sera in prima serata su Canale 5. Da pochi giorni si è registrata l’ottava puntata cheindomani sera, sabato 7 Maggio alle 21.15. QUI potete leggere in anteprima i nomi dei ragazzi che hanno avuto accesso alla fasedel programma. I finalisti del talent gareggeranno per contendersi il montepremi. Lo show sta volgendo ormai al suo termine, infatti quella che vedremo domani sarà proprio la semi. Dunque a breve scopriremo chi tra di loro vincerà l’ambito premio che l’anno scorso è stato vinto da Giulia Stabile. Di pochi istanti fa è la notizia che riguarda proprio la puntata ...

Advertising

IsaeChia : #Amici21, decisa la data della finale: ecco quando andrà in onda - Bertrand_Xav : ???? FINALMENTE MI SONO DECISA!! - mrscataldi : RT @mrszaccagni: sono arrivata (finalmente) al punto in cui mi sono decisa a farmela passare non mi vuole e non mi merita, amici più di pri… - milivnkovic : RT @mrszaccagni: sono arrivata (finalmente) al punto in cui mi sono decisa a farmela passare non mi vuole e non mi merita, amici più di pri… - mrszaccagni : sono arrivata (finalmente) al punto in cui mi sono decisa a farmela passare non mi vuole e non mi merita, amici più… -