WrestleMania Backlash in rosso

(Di giovedì 5 maggio 2022) Solo pochi giorni ci separano da, come da tradizione vediamo se prima del grande evento i feud che coinvolgono gli atleti di Raw siano stati all’altezza della situazione. Bobby Lashley vs Omos. Il feud sta riuscendo bene, a partire dal tradimento di MVP che ha salvato Omos dopo la sconfitta di. Come dicevo in un precedente editoriale, quell’incontro rischiava di essere una pietra tombale sulla carriere del colosso, ma ora grazie al nuovo manager ha la possibilità di risalire la china. Il segmento del braccio di ferro è un classico e ha svolto il suo dovere, i due arrivano al match nel modo giusto. La vittoria sembra però scontata per Omos, che se perdesse di nuovo nonostante MVP potrebbe fare presto le valigie o iniziare a pensare di darsi al comedy come tanti altri giganti del passato. Credo ...

Passata agli archivi un'edizione da record di, divisa ancora una volta in due serate, le star della WWE si preparano per, Premium Live Event in programma domenica 8 maggio a Providence, Rhode Island. Tra faide rimaste aperte e nuovi scontri, si prospetta un'altra notte di grande spettacolo.