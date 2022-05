Una maglia, una storia … Walter De Vecchi (Di giovedì 5 maggio 2022) Torna “Una maglia, una storia …”, oggi la maglia del Monza indossata da Walter De Vecchi La maglia di oggi è a mio avviso una delle più belle dei club italiani degli anni Settanta. Questa è la maglia del Monza edizione 1976-77 indossata da Walter De Vecchi durante la partita Monza-Cagliari, penultima giornata di campionato, giocata al Vecchio stadio “Sada” (tra l’altro imbattuto in quella stagione) il 12 giugno 1977. La maglia fu scambiata al termine della partita tra due amici ed ex compagni di squadra, Francesco Casagrande, trasferitosi proprio quell’anno dalla Brianza, e appunto Walter De Vecchi. Quel pareggio rallentò definitivamente la corsa dei biancorossi ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 5 maggio 2022) Torna “Una, una…”, oggi ladel Monza indossata daDeLadi oggi è a mio avviso una delle più belle dei club italiani degli anni Settanta. Questa è ladel Monza edizione 1976-77 indossata daDedurante la partita Monza-Cagliari, penultima giornata di campionato, giocata alo stadio “Sada” (tra l’altro imbattuto in quella stagione) il 12 giugno 1977. Lafu scambiata al termine della partita tra due amici ed ex compagni di squadra, Francesco Casagrande, trasferitosi proprio quell’anno dalla Brianza, e appuntoDe. Quel pareggio rallentò definitivamente la corsa dei biancorossi ...

Advertising

giroditalia : ?? The Maglia for those who have a story to write. ?? La Maglia per chi ha una storia tutta da scrivere. ?? La Magl… - juventusfc : Nuovo record personale per @bonucci_leo19 ?? #Miretti primo giocatore nato dal 2002 in avanti a giocare da titolar… - aujourdtaek : il tutto perché ero stata confusa dalla camicia della ragazza che aveva una tinta piccolissima dello stesso colore,… - sportli26181512 : FootyHeadlines, svelata la seconda maglia 22/23 del Milan: Footy Headlines, portale calcistico noto per le anticipa… - voguefede : Michele è entrato 3 giorni prima del serale, primo ad ottenere la maglia del serale e primo ballerino ad ottenere l… -