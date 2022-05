Un test per Boris Johnson (Di giovedì 5 maggio 2022) Alle elezioni locali di oggi in Inghilterra, Galles e Scozia il governo britannico si presenta indebolito, soprattutto a causa dello “scandalo delle feste” Leggi su ilpost (Di giovedì 5 maggio 2022) Alle elezioni locali di oggi in Inghilterra, Galles e Scozia il governo britannico si presenta indebolito, soprattutto a causa dello “scandalo delle feste”

Advertising

JuventusFCYouth : L'#Under16 si sta preparando in vista della fase finale del campionato. ?? Nella giornata di ieri test match con i… - repubblica : Donald Trump: 'Con me Putin non avrebbe mai invaso l'Ucraina'. E chiede 'test cognitivo' per Biden - ViValdisieve : #SaveCrueltyFreeCosmetics Il divieto di fare test sugli animali per i cosmetici dell’Unione Europea è a rischio, il… - 175Leone : Al supermercato tutti i clienti con la mascherina nonostante non sia più obbligatorio.....non avete capito che ques… - StefanoBerto83 : @LoregensMD Grazie Lorenzo. Perciò si va ad esclusione anche se, per molte cose, non esiste test diagnostico tipo p… -