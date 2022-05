Salvatore Moncada, morto per infarto a 59 anni: il re dell’eolico (Di giovedì 5 maggio 2022) L’imprenditore Salvatore Moncada, 59 anni, considerato il “re dell’eolico” nell’agrigentino è morto per un infarto nel tardo pomeriggio. Nei giorni scorsi aveva protestato a Porto Empedocle dicendo: “negli ultimi 10 anni, siamo stati indagati almeno 10 volte dalla Procura di Agrigento su indagini della Guardia di finanza.Ad oggi non ci sono richieste di rinvio a giudizio. Ho avuto sequestri anche milionari e quello del 2013 si è chiuso nella fase cautelare, mi sembra ingiustificabile che vi sia un sequestro di 9 milioni di euro e non vi sia, perche’ archiviato, una richiesta di rinvio a giudizio. O era abnorme la richiesta di sequestro o c’è qualcosa che non va”. Era salito sul tetto di uno dei capannoni del suo stabilimento per protestare per una serie di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 5 maggio 2022) L’imprenditore, 59, considerato il “re” nell’agrigentino èper unnel tardo pomeriggio. Nei giorni scorsi aveva protestato a Porto Empedocle dicendo: “negli ultimi 10, siamo stati indagati almeno 10 volte dalla Procura di Agrigento su indagini della Guardia di finanza.Ad oggi non ci sono richieste di rinvio a giudizio. Ho avuto sequestri anche milionari e quello del 2013 si è chiuso nella fase cautelare, mi sembra ingiustificabile che vi sia un sequestro di 9 milioni di euro e non vi sia, perche’ archiviato, una richiesta di rinvio a giudizio. O era abnorme la richiesta di sequestro o c’è qualcosa che non va”. Era salito sul tetto di uno dei capannoni del suo stabilimento per protestare per una serie di ...

