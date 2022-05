Pomeriggio 5, Eva Henger parla dall’ospedale dopo l’incidente d’auto: “Sto malissimo. Se nella macchina ci fosse stata anche mia figlia sarebbe morta” (Di giovedì 5 maggio 2022) Lo scorso 28 aprile Eva Henger e il marito, Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti in un terribile incidente d’auto. Loro hanno riportato numerose fratture in tutto il corpo e una coppia, purtroppo, è deceduta sul colpo. Il 3 maggio, per la prima volta dopo l’accaduto, l’ex pornostar si è collegata dall’ospedale con Barbara D’Urso, durante la puntata di Pomeriggio 5, e ha voluto aggiornare sulle sue condizioni di salute: “Mi sento malissimo, ma piano piano tornerò a camminare e poi a stare, forse, meglio. Ho perso molto sangue e mi hanno dovuto fare delle trasfusioni, ma ho ancora i valori sballati, quindi non possono ancora operarmi. Sono sfortunata, Barbara”. La Henger, affaticata e con un filo di voce, ha, poi, aggiunto: “Voleva venire anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Lo scorso 28 aprile Evae il marito, Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti in un terribile incidente. Loro hanno riportato numerose fratture in tutto il corpo e una coppia, purtroppo, è deceduta sul colpo. Il 3 maggio, per la prima voltal’accaduto, l’ex pornostar si è collegatacon Barbara D’Urso, durante la puntata di5, e ha voluto aggiornare sulle sue condizioni di salute: “Mi sento, ma piano piano tornerò a camminare e poi a stare, forse, meglio. Ho perso molto sangue e mi hanno dovuto fare delle trasfusioni, ma ho ancora i valori sballati, quindi non possono ancora operarmi. Sono sfortunata, Barbara”. La, affaticata e con un filo di voce, ha, poi, aggiunto: “Voleva venire...

