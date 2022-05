Patrice Evra, il calciatore si traveste da supereroe e canta Vivere di Vasco Rossi: “Non crescete mai, è una trappola” (Di giovedì 5 maggio 2022) Patrice Evra, ex difensore della Juventus e del Manchester United, è noto non solo per le prodezze sul campo, ma anche per l’eccentricità del carattere, diventata, sui social, il suo marchio di fabbrica. Qualche giorno fa, il 2 maggio, Evra ha postato su Instagram un video particolare. Travestito da supereroe, da “patman”, si è esibito in una versione rivisitata di Vivere di Vasco Rossi. Tra una strofa e l’altra, cantata a squarciagola dentro la macchina, il calciatore ha voluto lanciare un messaggio: “Non crescete mai, è una trappola. Nella vita, anche quando ti succedono cose brutte, non mollare mai. Oggi ci pensa zio Pata a tirarti un sorriso. Scusa Vasco per il remix!”. Chi lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022), ex difensore della Juventus e del Manchester United, è noto non solo per le prodezze sul campo, ma anche per l’eccentricità del carattere, diventata, sui social, il suo marchio di fabbrica. Qualche giorno fa, il 2 maggio,ha postato su Instagram un video particolare. Travestito da, da “patman”, si è esibito in una versione rivisitata didi. Tra una strofa e l’altra,ta a squarciagola dentro la macchina, ilha voluto lanciare un messaggio: “Nonmai, è una. Nella vita, anche quando ti succedono cose brutte, non mollare mai. Oggi ci pensa zio Pata a tirarti un sorriso. Scusaper il remix!”. Chi lo ...

