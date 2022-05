Ode a Vittorio Sgarbi | irriducibile politicamente scorretto dei nostri tempi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag –è un uomo libero. Forse non del tutto – impossibile esserlo nella vita reale, figuriamoci nella nostra bella ingessata società occidentale – ma comunque tutto sommato in grado di esprimersi. A qualsiasi costo, pure delle risse., le invettive e le lotte in tv Sulla sua pagina Facebook,esibisce, tronfio e arrogante, il suo “curriculum delle querele”: 680, di cui 560 vinte. Sono gli echi della sua seconda rissa con Giampiero Mughini, che lo ha visto fisicamente sconfitto, ma non piegato nel suospirito polemico e libero.e le risse in tv hanno un rapporto complicato, quasi d’amore, se ci si ricorda di quella ormai storica con Roberto D’Agostino nel lontano 1991, quello ...