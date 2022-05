“Non si è presentata in studio”: Gianni Sperti non può crederci, espulsa dagli studi? (Di giovedì 5 maggio 2022) Un’assenza ingiustificata a Uomini e Donne, gli opinionisti dicono la loro: si tratta di strategia? L’espulsione fa chiacchierare sulla puntata Gianni-Sperti (Witty tv)È successo ancora una volta. In studio a Uomini e Donne c’è un’assenza per niente silenziosa. Il posto vuoto lasciato dalla dama continua a far chiacchierare e gli opinionisti del programma sono convinti che questa volta si tratti davvero di un teatrino organizzato sotto banco per creare hype in puntata. A far discutere in questi giorni sono proprio Riccardo e Ida. Cavaliere e dama che dopo l’addio alla relazione d’amore sono tornati in studio con l’intenzione di voltar pagina. Così almeno hanno dichiarato entrambi inizialmente, ma la situazione sembra molto diversa. Una volta aver approcciato con Gloria, Riccardo ha ... Leggi su direttanews (Di giovedì 5 maggio 2022) Un’assenza ingiustificata a Uomini e Donne, gli opinionisti dicono la loro: si tratta di strategia? L’espulsione fa chiacchierare sulla puntata(Witty tv)È successo ancora una volta. Ina Uomini e Donne c’è un’assenza per niente silenziosa. Il posto vuoto lasciato dalla dama continua a far chiacchierare e gli opinionisti del programma sono convinti che questa volta si tratti davvero di un teatrino organizzato sotto banco per creare hype in puntata. A far discutere in questi giorni sono proprio Riccardo e Ida. Cavaliere e dama che dopo l’addio alla relazione d’amore sono tornati incon l’intenzione di voltar pagina. Così almeno hanno dichiarato entrambi inizialmente, ma la situazione sembra molto diversa. Una volta aver approcciato con Gloria, Riccardo ha ...

