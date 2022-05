Advertising

Sindaco di Mariupol: 'Dispersi 11 bus durante l'evacuazione dei rifugiati'. 'Solo tre dei 14 autobus di evacuazione con i rifugiati di Mariupol hanno raggiunto il territorio controllato dal governo ucraino'. I rifugiati di Mariupol: "Bombe e un secchio come bagno, ceceni e siberiani ci torturavano"

La Stampa

ZAPORIZHZHIA. Li riconosci ad una prima occhiata idi. Sono quelli che hanno più fame di tutti. Mangiano trattenendo le lacrime e chiedono subito di poter fare una doccia. Di indossare abiti puliti. A Zaporizhzhia li attendono ...In un'altra parte dell'Ucraina, a, invece, una inchiesta indipendente dell'Associated ... Charles Michel, ieri era in Moldavia, dove ha visitato i centri per ie incontrato la ... I rifugiati di Mariupol: “Bombe e un secchio come bagno, ceceni e siberiani ci torturavano” “Quello che ho cominciato a realizzare”, e abbassa la voce per non turbare la lunga coda di rifugiati che sono qui per un pasto ... dove in città come Mariupol i soldati russi in due mesi hanno ...APPROFONDIMENTI LE STORIE Ucraini deportati in Russia: un milione schedati, interrogati e. I rifugiati di Mariupol sono stati sottoposti a un umiliante interrogatorio dai russi prima di essere ...