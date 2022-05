Francoforte-West Ham- 1-0: i Tedeschi volano in finale (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi 5 Maggio 2022 nello Stadio Deutsche Bank alle ore 21:00 si disputerà la partita Francoforte-West Ham valida per il secondo turno delle semifinali di Europa League. Il Francoforte dopo aver ottenuto un prezioso 2-1 a Londra domina la gara di ritorno e stacca un pass per la finale di Europa League grazie alla rete di Borré. Impazziscono i tifosi che invadono il campo e festeggiano con la propria squadra un risultato inatteso quanto sudato e meritato. Torna a casa invece il West Ham che deve concentrarsi sulle ultime gare di Premier League per chiudere la stagione senza ulteriori rimpianti. Francoforte-West Ham: formazioni e dove vederla Francoforte-West Ham-: formazioni ufficiali Francoforte (3-4-3): ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi 5 Maggio 2022 nello Stadio Deutsche Bank alle ore 21:00 si disputerà la partitaHam valida per il secondo turno delle semifinali di Europa League. Ildopo aver ottenuto un prezioso 2-1 a Londra domina la gara di ritorno e stacca un pass per ladi Europa League grazie alla rete di Borré. Impazziscono i tifosi che invadono il campo e festeggiano con la propria squadra un risultato inatteso quanto sudato e meritato. Torna a casa invece ilHam che deve concentrarsi sulle ultime gare di Premier League per chiudere la stagione senza ulteriori rimpianti.Ham: formazioni e dove vederlaHam-: formazioni ufficiali(3-4-3): ...

