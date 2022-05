Formigli | se potesse | vorrebbe Putin in studio «per incalzarlo»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo l’intervista a Lavrov andata in onda il 1° maggio si susseguono i confronti e le opinioni sul modo in cui i rappresentati russi, una volta ce arrivano alle televisioni occidentali, debbano essere intervistati. Anche Corrado, conduttore di Piazza Pulita a La7, ha detto la sua nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica. Rispetto all’ipotetica possibilità di intervistarenon ha dubbi: sceglierebbe di farlo, riconoscendo l’estrema valenza di una tale opportunità a livello giornalistico. Su come è stata condotta l’intervista a Lavrov nella cornice di Rete4, invece, esprime una serie di dubbi. Rispetto a quello che viene definito un sentimento non ostile nei confronti del dittatore russo,suparla di «dubbi cresciuti spontaneamente, strada facendo». LEGGI ANCHE >>> A ruota ...